Барнаул, 21 марта, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Врачи барнаульского филиала Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования объявили об успешной лечебно-диагностической артроскопии лучезапястного сустава у ребенка. Пациенту реконструировали ложный сустав ладьевидной кости кисти. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает официальный сайт организации. В центре отмечают, что этот способ применяется при различных патологиях кистевого сустава.

Светлана Шаповалова Алтай

«Методика широко распространена за рубежом и в основном применяется во взрослой практике, поскольку патология кистевого сустава чаще встречается у людей старше 18 лет», — поясняют сотрудники центра.

Известно, что главными преимуществами этой методики является максимально высокая диагностическая эффективность и малая травматичность манипуляций. В России эту методику применяют в единичных клиниках, а для Алтайского края она является уникальной, — пояснили алтайские медики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года барнаульскими специалистами Федерального центра травматологии и ортопедии впервые в России были произведены операции по установке имплантата нового поколения.