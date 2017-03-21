Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Над дизайном главной улицы Ростова-на-Дону трудятся десятки специалистов. Проект Большой Садовой готовится с учётом не только пожеланий горожан, но и исторических данных. Одну из старейших и красивейших улиц города-миллионника преобразят к мундиалю на всём её протяжении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 21 марта.

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Непосредственно к работам специалисты приступят после того, как дизайн будет утвержден. На суд горожан и властей проект представят к концу апреля. Но завеса тайны приоткрыта: будут найдены новые транспортные решения, главную улицу дополнительно озеленят и оснастят элементами навигации.

Напомним, электронный аукцион в начале марта объявила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Согласно документации, ремонт улицы обойдется в 148,8 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального, областного бюджетов и муниципальной казны.

К осени на транспортной артерии должен быть заменен асфальт, нанесена разметка термопластиком, на тротуарах — выложена новая цветная плитка. Пешеходная и проезжая части должны быть разделены металлическими пешеходными ограждениями. Также будут заменены крышки люков, ливневые решетки.

Подрядчик предоставит гарантию сроком на три года с даты приемки работ в полном объеме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие годы были благоустроены переулки Соборный, Газетный и Семашко. Преображение переулков произошло частично — в границах от улицы Большой Садовой до Московской. На эти средства были заменены инженерные коммуникации, провода были спрятаны под землю, установлены фонари и урны.