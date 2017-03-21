Гороховец, Владимирская область, 21 марта, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Город Гороховец Владимирской области вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится на официальном сайте организации. Таким образом Гороховец стал первым моногородом в списке, чья историческая ценность и сохранность была подтверждена экспертами ЮНЕСКО.

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Клязьму и Свято-Знаменский монастырь из Троице-Никольского монастыря

В тексте уточняется, что город представляет собой выдающийся образец «типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества». При этом эксперты отметили, что принципы застройки Гороховца не меняются на протяжении веков, а его исторический центр сохранился в подлинном виде.

Марина Захарова ИА REGNUM Гороховец

Всего на территории Гороховецкого района находится 180 объектов, семь из которых возведены еще в 17 веке. Следует отметить, что в России насчитывается только 20 таких зданий.

В 2018 году Гороховец отпразднует 850-летие, и к этому времени в городе будет проведена реставрация памятников, разработаны новые туристические маршруты, а также реализованы проекты по обновлению и расширению инфраструктуры.

Однако еще в 2015 году реставрации исторических и культурных объектов в городе не проводилось, о чем свидетельствуют фото.

Марина Захарова ИА REGNUM Церковь Воскресения Господня

Отметим, что вопрос о включении фрагмента исторического поселения города Гороховец в список всемирного наследия ЮНЕСКО власти начали прорабатывать в 2015 году. Для включения в соответствующий список город был предложен Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. На данный момент в предварительный список Всемирного наследия входят 1677 мест и достопримечательностей из 175 стран.

Главная цель списка всемирного наследия — сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своём роде. В настоящее время в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят 26 российских объектов. Среди претендующих на взятие под защиту ЮНЕСКО объектов значатся исторические центры Иркутска и Енисейска, Красноярские столбы, Астраханский кремль и ряд других. Последним в 2014 году в перечень вошел архитектурно-исторический комплекс Булгур (Татария).