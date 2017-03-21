Москва, 21 марта, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Наше очное знакомство произошло в чайном магазинчике, где Калина Конфидератова подменяла приятеля. И вызывала неподдельный интерес посетителей экстравагантной шляпой и костюмом. Мы начали общаться на почве попыток начать делать вместе графический роман, поэтому я попросил Калину набросать пару комиксов на условный сюжет «потерянного ребёнка» в этом самом модном «лофте». Возможно, поскольку художник иногда сам чуть-чуть потерянный ребёнок в этом прекрасном и яростном мире ярмарок и офисов.

Личный архив Калины Конфидератовой Калина Конфидератова и её куклы

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Этажи. Первая страница

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Этажи. Вторая страница

Конечно, за творческого человека говорят его работы, а Калина много занимается не только живописью и графикой, но и созданием авторских украшений, одежды, да и совсем уж редкими жанрами, вроде расписывания найденных камней, то есть своего рода приглашением в соавторство создателей камней, деревьев и стрекоз, однако, помимо большой подборки фотографий работ, я подумал, что уместно будет и крохотное «интервью», где героиня расскажет немного о своей творческой жизни от первого лица. Я задал пару банальных вопросов о любимых художниках, смысле жизни, творческих планах, ну и всё, что принято спрашивать. Предоставим слово самой художнице, пусть прекрасные ответы прозвучат чуть-чуть как «поток сознания», где можно выудить философские, человеческие и даже политические фрагменты:

Кто такой художник?

…Начну с того, что у этого мира, зарытого для меня, полным-полно приманок, и я собираюсь успеть отрыть максимальное количество, поэтому учиться люблю и не переставала никогда, ибо искать без навыков и знаний — занятие бессмысленное, как поиск клада без карты, компаса и лопаты… Любимых художников много… и импрессионисты, и «Бубновый валет», да мало ли… И тут много есть про что и кого рассказать… Но, наверное, как ни странно, с детства запал мне в голову художник Виктор Калмыков, который в 60−70-е работал художником-декоратором в алма-атинском оперном театре, шил себе одежду цветными нитками через край из старых декораций… В его доме из мебели были только его рисунки… На них он ел и спал, и ими укрывался… с таким несоветским образом жизни в советское время, конечно же, закончил дни свои в психиатрической больнице… Когда его спрашивали, как ему не стыдно в таком виде по улицам ходить, он отвечал: «Вы знаете, сидит кто-то там, высоко в небесах и созерцает Землю… и что же он видит… течет по улицам серая однородная масса… И вдруг! яркое красочное пятно — это я вышел на улицу…» Наверное, для меня художник — это совсем не тот, кто картины пишет… Нынче имя им легион… Художник — это образ жизни, мысли, состояние души…

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Портерт

Есть ли прогресс в истории живописи?

… Современная живопись, равно как и живопись прочих времен, конечно, неоднозначна… Блуждая по нынешним выставкам, только диву даешься… до чего мы стали то ли чересчур деликатны, то ли совсем невежественны… Ибо мастера зачастую даже не темы крадут у великих, но малоизвестных художников, а зачастую просто и изменений в них не вносят… И почему-то им никто не говорит об этом… То Хуана Миро кисти совсем не Хуана Миро встретишь, то чистяковское яблоко, ставшее вдруг апельсином… Но мне кажется, это было во все времена… И эти времена сами просеивают нас через сито… И остаются в этом сите только самые непросеиваемые имена… Прогресс, не знаю, а прорывы в развитии искусства бывали во все времена… Правда, последний такой прорыв, мне кажется, пришелся на 20-е годы ушедшего века… Почти сто лет назад… Я верю, где-то на подходе следующий… Пора…

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Колодец

Какие у вас любимые техники?

Любимые техники рисования обычно те, которые в данный момент под рукой… Где застало, там и растекаешься… Если нет холстов, есть стены… Если нет стен, и камни подойдут… Нет камней, на снегу ногами или прутиком на песке… а рисовать я могу и кофейной гущей, и чаем, и водой из лужи… так что… никаких предпочтений… привыкла исходить из того, что есть… Канада, а именно провинция Квебек, мне показалась совсем своей… Видимо, сказалась французская кровь… во мне она бежит на четверть… Я там училась и занималась вопросами французско-индейской ассимиляции… встречалась со всяким интересным народом, сидела по архивам, попутно открыла свою галерею в Леви — крохотный городок напротив столицы Квебека через устье залива Св. Лаврентия… Мне нравилось, что французам все интересно: и художников они любят… и чашки расписные или тарелки покупают у тебя из-под руки… однажды даже картину прямо на дороге купили, которую я в свою галерейку несла… и за ручку везде тебя отведут, стоит только сказать, что ты художник… Это объяснение даже в полиции однажды проканало… Когда я открывала галерею, решила, что нужны мне золотые там букеты камышей… Поехали мы с приятелем Лораном на трассу, вдоль которой они росли… выпрыгнула я из машины и провалилась по грудь в сугроб… в нем и поплыла к заветным камышам, как лось в тумане… только не более десяти метров, поди, пробурилась сквозь снег — позади нас остановилась полицейская машина… В общем, арестовали за то, что подвергаю свою жизнь опасности… Спасло только то, что в одной мне совместилось два зашкаливающих обстоятельства, с трудом совмещающиеся в головах полицейских, которые кроме жителей самого Леви никогда, поди, и не видели — русская и художница… Когда жила в Париже, любила ходить в музей Родена, в Лувр, конечно же… возле работы Камиллы Клодель в галерее

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Экспозиция сумочек в метро

Д’Орсе могла сидеть часами… Думаю, она могла затмить своими работами Мэтра… Поэтому он сделал все, чтобы она не помешала его славе… А жаль… Тоскливо сжимается сердце, когда встречаешь зависть в различных ее проявлениях у однополчан по цеху… Еще в этом сказочном городе, почему-то близком сердцу россиян, мне нравилось сидеть в саду Люксембург и наблюдать за тем, как взрослые, даже самые респектабельные, становятся детьми… Тележка с корабликами, которой, поди, лет двести, как и самим корабликам… Бамбуковые палочки… И ты отгоняешь ими кораблик от одного берега пруда и ждешь, что он примчится к другому… А ты уже там… и в руках твоих все та же бамбуковая волшебная палочка… Целый день так можно пробегать… покруче всяких гольфов…

Про комиксы.

…Комиксы приемлю… При этом, конечно, не считаю, что всю литературу стоит перевести в их формат… Думаю, они прекрасно уже заняли свою нишу… Просто… одним ближе языковая стилистика, а другим — зрительная… Думаю, место найдется всем конфессиям… Разнообразие — это ведь здорово…

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Подарок. 2005

Притча про великое искусство и око вождя.

…Между Сибирью и Дальним Востоком есть одно престранное местечко… В сталинские времена, которыми и по сю пору все это пространство дышит: и полузаброшенные гигантские заводы там лежат какими-то непостигаемыми обломками инопланетных кораблей, а где-то там были сплошные лагеря… отнюдь не пионерские, конечно… И вот вздумалось местному начлагу прогнуться перед великим вождем всех неиндейских народов, запечатлев в скале его нетленный образ… Нашел среди сидельцев одного талантливого архитектора… который согласился возглавить эту галиматью только с условием — если на свободу выпустят его репрессированного сына, находящегося в другом лагере… и только после подтверждения этого свершившегося факта он взялся за работу… Во времена разоблачения культа нетленный образ, конечно же, взорвали на всякий случай, и обломки попадали в реку под горой… Я видела эту скалу… оооочень впечатляет… Думаю, когда люди ехали на поезде, и это зловещее лицо медленно, но верно появлялось из-за поворота, мурашки у всех, поди, бегали, и казалось, что этот монстр пялится прямо вглубь тебя и читает в твоем сердце буквально до последней буквы… Так вот, в реке торчит теперь его всевидящее око, и местные мальчишки закидывают с него удочки во все рыбные места… Вот и все про искусство… если вы понимаете, о чем я… Да… И я касалась только нашего, российского искусства, не задевая ни Европу, ни Америку…»

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Европу и Америку мы заденем в другой раз, а пока предлагаем вам самим посмотреть небольшою подборку фотографий о разных работах художницы.