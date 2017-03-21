Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Масштабные учения соединений и подразделений противовоздушной обороны развернутся на 15 полигонах в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 21 марта, масштабные полевые выходы войск будут проводиться с марта по апрель в Крыму, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ставропольском крае, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, а также в Абхазии и Армении.

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Почти 20 истребителей переброшены на военный полигон под Астраханью

Стрельбы по беспилотникам условного противника боевые расчеты ПВО выполнят впервые. Мероприятия проводятся с главной целью — усовершенствовать полевую выучку войск ПВО.

На завершающем этапе военные выполнят учебные стрельбы из зенитно-ракетного вооружения средней дальности и проведут боевые стрельбы ЗРК ближнего действия «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла».

Боевым расчетам предстоит своевременно обнаружить и уничтожить воздушные цели, имитирующие авиацию условного противника.

Всего в учебных мероприятиях планируется задействовать почти 2 тыс. военнослужащих и до 500 единиц современной военной и специальной техники. Это зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 В4 и Тор-МУ, зенитно-ракетные комплексы Бук-М2, «Тунгуска» и «Стрела-10», а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Астраханскую область в рамках внезапной проверки боеготовности была переброшена авиация Центрального военного округа. Всего на полигон Ашулук было перебазировано 19 самолетов МиГ-31БМ и Су-24М. Под Астраханью экипажи истребителей-перехватчиков проведут учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. В них также примут участие расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С1» и систем С-300 соединения противовоздушной обороны ЦВО.