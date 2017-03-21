Таллин, 21 марта, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Через финансовые учреждения и банки Эстонии в 2010-е годы отмыто порядка 1,6 млрд долларов из России, полученных незаконным путем. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на итоги трехлетнего расследования международной группы журналистов. Отмечается, что для Эстонии это рекордная сумма по операциям «отмывания денег». Всего международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidpank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Аripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов — неизвестно.

Как отмечает таллинский корреспондент ИА REGNUM, ни Банк Эстонии, ни Финансовая комиссия Эстонии никак не комментируют данную публикацию. При Банке Эстонии действует Бюро данных по отмыванию денег, отвечающее за данную деятельность в рамках принятого в 2009 году Закона «О пресечении отмывания денег и финансирования терроризма». Темой отмывания зарубежных финансов занимается и Налогово-таможенный департамент Эстонии. Но и на его сайте нет какой-либо информации по данной теме.

Напомним, в Эстонии утверждены Директива Европейского парламента и совета ЕС 2005/60/ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма; директива Еврокомиссии 2006/70/ЕЭС, а также Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2005/60/ЕС о введении прикладных мер в связи с понятием «лицо с государственным фоном» и на основании редко проводимой или выполняемой в очень ограниченном объеме финансовой деятельности.