Обнинск, Калужская область, 21 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Тело 14-летней девочки было обнаружено 20 марта на одной из улиц калужского Обнинска. Предположительно, ребенок покончил с собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил и.о. руководителя следственного отдела по городу Обнинск СУ СКР по Калужской области Роман Бабаянц.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Следователями назначены судебно-медицинская, психиатрическая экспертизы и проведено исследование жилищно-бытовых условий проживания ребенка.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, трагедия произошла в 17:20 у дома по улице Курчатова. В школе, где училась погибшая девочка, ее характеризуют положительно: она получала хорошие отметки и нареканий к ее поведению у учителей не было.