Киев, 21 марта, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что необходимо предпринимать действия против текущей власти, не все представители которой обладают «украинской кровью». Такое заявление депутат сделала в эфире телеканала News One.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Во время прямого эфира в студию поступил звонок от жительницы Кривого Рога. Женщина, говоря по-русски, спросила у Савченко, почему замалчивается тема «еврейского ига для Украины».

Телезрительница пояснила, что об этом «говорят в народе»: когда-то существовало татаро-монгольское иго, затем польское иго, а теперь для Украины настал период ига еврейского.

Савченко в ответ заявила, что если так «говорит народ, то он говорит правду» и добавила, что тоже согласна с народным тезисом. Депутат добавила, что в этой связи необходимы действия, однако какие именно — Савченко не уточнила.

«И да, власть у нас, если так взять, действительно, имеет кровь неукраинскую, скажем так. Говорить про это можно — что с этим делать? Надо думать и действовать!» — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала, по ее мнению, главного врага Украины. Она заявила, что «врагом номер два» для страны является президент Петр Порошенко, который не дает Киеву в полной мере противостоять «врагу номер один» — российскому лидеру Владимиру Путину.

Савченко подвергла критике деятельность правительства Порошенко, отметив, что больше пользы государству принесла бы военная диктатура, в свое время господствовавшая в Чили. Депутат заявила также о готовности встать во главе страны, несмотря на то, что раньше такая идея не казалась ей привлекательной.

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