Ереван, 21 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Радиоактивный груз в аэропорту белорусского Гомеля на рейсе из Армении является оборудованием с Армянской атомной электростанции, сообщил официальный Ереван.

Texnic.livejournal.com Армянская АЭС

Министерство энергетики и природных ресурсов Армении не отрицает факт радиоактивного груза. Ведомство сообщает, что в рамках процесса модернизации и продления срока службы второго блока Армянской атомной электростанции выбранный основным заказчиком работ — компанией «Росатомсервис» — хорватская организация «Хрид» 3 октября 2016 года импортировала в Армению соответствующее оборудование.

«Перевозку выполняла белорусская компания JSC Aircompany Grodno. После завершения работ компания «Хрид» тем же путем вывезла оборудование. Белорусская авиакомпания 15 марта представила заявку на совершение рейса Ереван-Гомель, а информация о свойстве груза была передана белорусской стороне, на что было получено разрешение. Перевозка груза была осуществлена на основе договора с белорусским перевозчиком и на основе всех необходимых документов, предусмотренных соответствующим порядком», — говорится в сообщении.

В ходе совещания 20 марта, посвященным вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», Александр Лукашенко сообщил о данном «инциденте», посчитав ее попыткой дестабилизации ситуации в стране. Хотя позднее официально было сообщено, что борту было разрешено продолжить полет в Болгарию.

Работы по продлению срока службы Армянской АЭС до 2016 года осуществляет агентство «Росатом» совместно с армянскими экспертами. В этих целях Армении был предоставлен кредит со стороны РФ в размере $270 млн и грант в размере $30 млн.

Комментарий ИА REGNUM: Текущий случай, когда президент Белоруссии узрел «попытку дестабилизации ситуации» в рядовом транспортном событии, — очередной выпад Лукашенко против союзника по ОДКБ И ЕАЭС — Еревана. Еще одна заключалась в неоднозначно трактованном со стороны общественности ряда стран акте выдачи блогера Александра Лапшина Баку в феврале текущего года, обвиняемого в незаконном пребывании на территории Азербайджана, в частности Нагорного Карабаха. Лапшин, будучи гражданином России, Украины и Израиля, посещал в 2011—2012 гг. Нагорный Карабах, результатом чего стали популярные посты в его блоге.