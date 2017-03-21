Чебоксары, 21 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Промышленное производство в Чувашии, где ранее регистрировалось падение, пошло в рост. В январе-феврале 2017 года по сравнению с январём 2016 года индекс промпроизводства составил 106,2%, в феврале по сравнению с февралем 016 года — 104,6%, с январем 2017 года — 106%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные статистики

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За два месяца в обрабатывающих производствах рост составил 5,2%. За данный период из 20-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в восьми отраслях. Наибольшее снижение зарегистрировано в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 50%), производстве прочих готовых изделий (66,8%), производстве бумаги (86,6%). Максимальный рост произошёл в деревообработке (в 3,3 раза), текстильной промышленности (147,2%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (индекс 140,7%).

В феврале по сравнению с февралем 2017 года индекс в обрабатывающих производствах составил 102,1%. Рост произошёл в 10 отраслях, наибольший — в производстве химических веществ (индекс 136,7%) и текстильных изделий (134,3%). Наибольшее падение зафиксировано в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 66,6%).

В феврале по сравнению с январем 2017 года рост в обрабатывающих производствах составил 9,4%. В четырёх отраслях произошло падение, максимальное — в производстве прочих транспортных средств и оборудования (индекс 83,6%).

В электроэнергетике в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года индекс составил 109,6%, в сфере добычи полезных ископаемых — 66%, в водоснабжении — 106%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года индекс промышленного производства составил 104,1% (в РФ — 102,3%), в том числе в обрабатывающих производствах — 104,4%. Только в двух регионах произошло падение — в Чувашии (индекс 96,6%) и Удмуртии (75,9%). Наибольший рост показали Саратовская область (индекс 122,4%) и Ульяновская область (113,1%).

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