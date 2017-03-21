Донецк, 21 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. ВСУ 7 раз нарушили режим тишины в ЛНР и выпустили почти 280 снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки, сообщают донецкие и луганские СМИ.

Суть Времени ДНР ИА Regnum ОБСЕ. ДНР. 2016

По данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли следующие населенные пункты: села Калиновка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, Логвиново, район памятника князю Игорю. Обстрелы велись минами 120-мм и 82-мм калибров, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

Также был обстрелян из крупнокалиберных орудий частный сектор Кировска, где отсутствуют военные базы или части. При обстреле украинскими силовиками были использованы специальные осветительные снаряды для корректировки огня.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили 279 артиллерийских и танковых снарядов и мин. Под огнем оказались поселки Трудовские, Старомихайловка на западе Донецка, окрестности «Вольво-Центра» и аэропорта на севере города, Докучаевск, Ясиноватая, поселок Доломитное под Горловкой, Коммунаровка Старобешевского района, села Яковлевка, Спартак Ясиноватского района, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское на юге страны.

Также обстрелу подвергся поселок Зайцево, в котором был разрушен частный жилой дом, пострадавших нет.

Еще три села после обстрелов остались без электричества — это Набережное, Саханка и Коминтерново, которое дополнительно осталось без газа.

По данным другой стороны, трое украинских силовиков погибли, девять ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 60 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции морской пехоты около Водяного, Лебединского и Талаковки, укрепления ВСУ неподалеку от Широкино, Николаевки, Новотроицкого, Красногоровки, Гнутово.

На донецком и луганском направлении по данным ВСУ были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Луганского, Каменки, Авдеевки, Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Трехизбенки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.