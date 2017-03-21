Ярославль, 21 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Ярославское отделение КПРФ и общественная организация «Союз автоперевозчиков Ярославской области» проведут митинг протеста на Советской площади прямо перед зданием областной администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Александр Воробьёв.

Александр Воробьёв на митинге КПРФ в Ярославле

На 27 марта запланировано проведение всероссийской акции протеста дальнобойщиков. В рамках её представители ярославской компартии подали уведомление в администрацию Кировского и Ленинского района Ярославля о проведении митинга на Красной площади у памятника Ленина.

Однако, как и в недавнем случае с митингом КПРФ на площади Юности, власти заявили, что в заявленное время около памятника Ленина проведение мероприятия невозможно в связи с запланированными ремонтными работами. Заявителям было предложено провести мероприятие на площади Мира или в других местах, где митинг «не будет мешать горожанам».

«Тогда мы подали уведомление, что пройдет митинг на Советской площади, прямо у стен администрации области. Там проводятся публичные мероприятия, например, недавно отмечали трехлетие воссоединение Крыма с Россией. Наш митинг — это разновидность публичного мероприятия, и я не вижу причин по которым нам могут отказать», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Организаторы митинга ожидают, что в акции протеста примет участие около 200 дальнобойщиков, представляющих общественную организацию «Союз автоперевозчиков Ярославской области».

«Мы будем протестовать против повышение платы в системе «Платон», против автоматических весовых постов. На разных «весовых» показывают разные данные. На одном может показать превышение веса, а на другой у той же машины будет нормальный вес, но слишком большая высота. Такого быть не может! Штрафы достигали 750 000 рублей за один рейс и их невозможно потом оспорить. Поскольку пока придет квитанция, груз уже отвезен, документы сданы и доказать неправильность штрафа невозможно», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Союза автоперевозчиков Ярославской области» Сергей Садиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 марта ярославские коммунисты провели несанкционированный митинг протеста на площади Юности. Власти не выдавали коммунистам разрешение на проведение митинга, сославшись на то, что в этот день на площади будет проходить выставка коммунальной техники. Техника действительно заняла часть площади, однако в ходе мероприятия покинула ее.

Главным содержимым того митинга было несогласие с действиями новой команды врио губернатора Дмитрия Миронова. Собравшиеся держали в руках плакаты «Губернатор, услышьте нас», «Транспортную карту — добровольно», «Рыба тухнет с головы», «Варяги назад в Москву», «Нет — росту цен и тарифов! Да — росту зарплат и пенсий!»