Москва, 21 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Российская столица заняла 98-е место в списке самых дорогих городов на планете по версии агентства Economist Intelligence Unit.

Владимир Югасов Regnum Москва-Сити

Ежегодное исследование Worldwide Cost of Living 2017 проведено EIU с целью найти города, проживание в которых обходится дороже всего. Лидером среди таких городов оказался Сингапур.

На втором месте — Гонконг (Китай), на третьем — Цюрих (Швейцария). Четвёртое место занимает Токио, пятое — Осака (Япония).

Во второй пятёрке самых дорогих городов находятся Женева (Швейцария), Париж, Нью-Йорк (США) и Копенгаген. Москва оказалась на 98-м месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира в рамках исследования World Happiness Report 2017. На первом месте находится Норвегия.

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Багдад назван самым плохим для проживания городом по версии международной консалтинговой компании Mercer в 2016 году. Строчкой выше — Банги (столица Центральноафриканской Республики). Сана (столица Йемена) — третья с конца рейтинга.