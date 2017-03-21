Киев, 21 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. «Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и указ президента Украины Петра Порошенко по блокаде отдельных регионов Донбасса стали ответом властям Российской Федерации за национализацию частных предприятий в ДНР и ЛНР». Об этом вчера вечером, 20 марта, в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM. При этом Гройсман признал, что разрыв экономических связей с предприятиями Донецка и Луганска вредит всей Украине. «Это решение (об экономической и торговой блокаде отдельных регионов Донбасса — ред.) было принято как контрдействие против «российских боевиков». Но я убежден, что решение это не на пользу Украине. Я говорил месяц назад, и сейчас говорю. Я вижу негатив для Украины и украинцев. И не вижу никакого позитива», — сказал Гройсман.

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В частности, Гройсман отметил, что из-за блокады Украине придется закупать уголь за валюту за рубежом. «Мы сейчас будем его (уголь — ИА REGNUM ) покупать за валюту. Это или США, или Австралия, или Южная Африка», — уточнил Гройсман.

Кроме того, премьер проинформировал, что в 2017 году Украина нарастит добычу собственного природного газа, что позволит сэкономить валютную выручку. «Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр. В этом году, я думаю, что мы больше чем на 500 млн кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 млн мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», — считает Гройсман.

По его словам, сегодня украинские власти разрабатывают механизмы, которые позволят заблокировать торговлю отдельных регионов Донбасса с Россией, чтобы «не дать реализовывать украденное имущество в Украине». Гройсман заверил, что Украина не отказывается от своих граждан в Донбассе и обязательно восстановит разрушенные войной территории. «Донбасс — это Украина, мы не отказываемся от нашей территории и людей, которые там живут. Наш план реинтеграции является действенным, он работает. Наступит день, когда мы прогоним россиян с нашей территории и будем восстанавливать территории и реинтегрировать их. Это борьба, но мы победим», — резюмировал Гройсман.

Также вчера украинское правительство рассчитало два макроэкономических сценария в связи с торговой блокадой Донбасса. Оптимистичный сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, а инфляция ускорится на 1,8 п.п. При этом до конца 2017 года национальная валюта может обвалиться еще на 3 гривны по отношению к доллару. По пессимистическому сценарию — 5,6 грн за 1 доллар. Если сейчас курс гривны колеблется в районе 27/1, то к концу года гривна может девальвировать до 30/1 или даже 32,6/1

Кроме того, согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 миллиардов гривен (1 млрд 450 млн долл). Инфляция добавит 8,5 п.п. Из-за девальвации поступления от импортного НДС перекроют ожидаемый недобор этого налога от сокращения импорта.

Напомним, 6 марта 2017 года руководство ДНР и ЛНР сообщило о начале поставок на территорию РФ угля и другой продукции местных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслан Сороковенко заявил, что ЛНР создаёт условия для скрытого экономического и торгового сотрудничества с российскими инвесторами. По его словам, ДНР, ЛНР и Крым планируют создать совместное предприятие, которое будет решать вопросы взаимодействия бизнеса в условиях статуса непризнанности и санкционного режима. «Сейчас создается предприятие, которое будет называться «Экономический союз Крым-Донбасс». Предприятие будет заниматься организационными вопросами взаимодействия различных бизнесов, собственники которых боятся тех или иных санкций со стороны мировой общественности. И вот через это предприятие будет осуществляться всё взаимодействие по всем экономическим направлениям — взаимодействие Донбасса с Россией, Донбасса с Крымом», — добавил Сороковенко.

Он уточнил, что совместное предприятие станет аналогом банка ЛНР, «через который мы осуществляем все платежи между Госбанком и другими странами». «Думаю, после его (проекта) реализации проблема с нашей промышленностью, с нашим аграрным сектором будет исчерпана. И у большинства людей, которые на сегодняшний день заинтересованы в нашей продукции, но по причине боязни санкций не рискуют заключать с нами торговые договоры и вести с нами бизнес, я думаю, эта проблема исчезнет. И как раз тогда и появится возможность для развития нашей промышленности», — пояснил чиновник.

Как сообщалось, с 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР начали ввод республиканских администраций на частные предприятия Донбасса. К примеру, Совмин ДНР опубликовал список предприятий из 43 объектов. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского олигарха Рината Ахметова и российского бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Также под эти меры попали предприятия, собственниками которых выступали предприниматели из Швейцарии и Франции.