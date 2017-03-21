Волгоград, 21 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников управляющей компании Волгограда, сотрудники которой собирали мусор в полотнище российского флага, не дойдет до суда. По информации регионального следственного управления СКР, дело закрыто.

Скриншот с видео с сайта youtube.com пользователя вася васин Дворники Волгограда

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Уборка листьев в полотнище флага РФ в Волгограде вылилась в уголовное дело

Мотивировка следующая: в действиях работников управляющей компании нет состава преступления, передает «Волгоградское деловое телевидение».

В администрации Тракторозаводского района пояснили, что трактор, которым должны были собирать листву рабочие, в то утро сломался, и коммунальщики взяли на складе, по их словам, «полотно, испачканное и рваное». В него они и сгребали листья.

То, что в качестве мешка для сбора мусора рабочие взяли флаг РФ заметил случайный прохожий, который и заснял происходящее на камеру мобильного телефона.

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Волгоградским дворникам грозит тюрьма за осквернение флага России

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, который вызвал общественный резонанс, и «прославил» регион даже на федеральном уровне произошел в Волгограде в октябре 2016 года. В полицию по факту этого надругательства над флагом обратился один из жителей района. После проведенной проверки полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над Государственным флагом РФ». Решение сотрудников полиции было признано прокуратурой незаконным. Дело все-таки дали ход.

Применили санкции и в отношении лиц, использовавших российский триколор в качестве мусорного мешка: троих дворников лишили премии, а начальницу участка УК Тракторозаводского района уволили. Также сообщалось, что коммунальщикам объявили выговор.