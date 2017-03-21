Екатеринбург, 21 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался судебный пристав группы быстрого реагирования Сергей Дмитриев, который 5 октября 2016 года получил тяжёлую травму при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Отмечается, что Сергей Дмитриев проработал в управлении ФССП 16 лет и за время службы неоднократно награжден почетными грамотами и благодарственными письмами, а также медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Дмитриев направлялся 5 октября 2016 года к дому по улице Шварца для выполнения своих служебных обязанностей, когда из окна дома была выброшена бутылка, попавшая ему в голову. Сергей Дмитриев был доставлен в больницу с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами и всё последующее время находился в состоянии комы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. А вскоре, 13 октября 2016 года, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый — бизнесмен Виталий Сиволап. Именно к нему направлялся 5 октября Сергей Дмитриев для проведения описи имущества из-за банкротства предпринимателя. Позже состав преступления был переквалифицирован на более тяжёлый — посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).

В пресс-службе Следственного управления по Свердловской области сообщили, что данная уголовная статья охватывает весь спектр последствий, вплоть до гибели. В управлении подчеркнули, что статья суровая и карается сроками от 12 до 20 лет и даже вплоть до пожизненного.

Напомним, что Виталий Сиволап также проходит свидетелем по делу о коррупции в Мингосимуществе Свердловской области (МУГИСО). Именно он дал показания о взятках в министерстве. В результате в апреле 2016 года было возбуждено уголовное дело и арестован бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков и два его заместителя.