Москва, 21 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Компания «Хендэ Мотор СНГ» официально больше не будет продавать свой седан Hyundai Genesis в России, об этом 21 марта сообщает «Автостат».

Hyundai Genesis

Несмотря на это, сообщается, что машина будет выпущена под одноименным брэндом Genesis и в несколько ином виде. Компания представила этот новый люксовый брэнд ещё в 2016 году. Новая Genesis G80 получит обновленный дизайн, внутри также будут произведены некоторые изменения, список опций будет расширен.

В России тем, кто захочет приобрести улучшенную модель, её предложат с бензиновым турбодвигателем объемом два литра, автоматической коробкой на 8 скоростей. Можно будет выбрать задний или передний привод.

Напомним, Hyundai Genesis второго поколения была выпущена на российский рынок в 2014 году. 2016 его начали собирать на заводе «Автотор». Автомобиль неплохо покупали, в 2015 году продали 1062 машины, а в 2016 — 1112.