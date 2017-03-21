Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Тайна «загадочной коробки» от Жозе Моуринью раскрыта. В пресс-службе футбольного клуба «Ростов» ИА REGNUM сообщили, что тренерскому штабу португальский специалист преподнёс кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед».

Fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «МЮ»

Накануне интернет-издания продолжили гадать, что же было в черной коробке, которую Моуринью подарил вице-президенту и тренеру жёлто-синих Курбану Бердыеву перед игрой на «Олд Траффорд». Основной версией был винный набор. К этому склонялось большинство.

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» передал подарок тренерскому штабу «Ростова» перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Англии на стадионе «Олд Траффорд» футболисты «Ростова» минимально уступили хозяевам поля «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Но этот матч жёлто-синие запомнят на всю жизнь, ведь в сезоне 2016/17 игрокам «Ростова» довелось играть с лучшими футбольными командами мира.

«Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства», — прокомментировал главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.

Жёлто-синие принесли наибольшее количество очков для России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2016/17. Ростовчане набрали 15 баллов. Питерский «Зенит» набрал 12 очков, «Краснодар» — 11,5, ЦСКА — 7, «Спартак» — 0,5. Баллы позволяют России выставить по три команды для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.