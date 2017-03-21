Орехово-Зуево, Московская область, 21 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Московская область хочет занять лидирующее положение в области производства сыров по числу стартапов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, передает «Радио 1».

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По его словам, «в настоящее время есть малые предприятия, которые пытаются попробовать себя в этом направлении, но область уже сейчас является одними из лидеров по производству сыров».

Отметим, в Московской области меры государственной поддержки отрасли, производства и переработки молока — одни из лучших.

«Подмосковье планирует стать лидерами в процессе импортозамещения качественных фермерских сыров», — подчеркнул Разин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на севере Подмосковья планируется создать сырный кластер, где будет налажено производство молока и реализация продукции. Кроме того, в области запущена уникальная программа поддержки сыроваров.

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Напомним, в начале марта в Орехово-Зуевском районе Московской области открылось предприятие по производству голубых сыров. Новое производство «Альдини» начало работу в деревне Соболево. Планируется, что ежедневно будет выпускаться 650−750 кг готовой продукции.