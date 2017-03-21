В Адыгее номинальные зарплаты растут, а реальные снижаются
Майкоп, 21 марта, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Адыгее в феврале 2017 года по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости 18 054 человека, или 9% экономически активного населения, классифицировались как безработные. Как сообщили ИА REGNUM в региональном органе статистике 21 марта, официально в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 2589 человека, в том числе 2218 человек получали пособие по безработице. Только за февраль статус безработного получили 455 человек.
На каждую заявленную вакансию приходилось по 1,1 незанятого жителя республики, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения. Уровень официальной безработицы на начало марта составил 1,3% экономически активного населения.
Что касается рабочей силы, то ее численность в феврале превысила 200,1 тыс. человек, или 44,3% от общей численности населения республики.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе 2017 года превысила 21,9 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 2,6%. А реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, напротив, уменьшилась на 1,8%.
Больше всего в республике получали работники организаций, занятых финансовой деятельностью и страхованием. Их зарплаты были на 44,3% выше среднего уровня по республике. Доходы сотрудников организаций, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, и государственном управлении, обеспечении военной безопасности, а также занятых в сфере социального обеспечения получали на 36,4% больше, чем в среднем по региону.
Ниже среднереспубликанского уровня заработная плата сложилась у работников занятых в организациях, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом (74,9% от среднего уровня по республике), административной деятельностью (65,9%), с гостиничным бизнесом и общепитом (64,6%).