Майкоп, 21 марта, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Адыгее в феврале 2017 года по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости 18 054 человека, или 9% экономически активного населения, классифицировались как безработные. Как сообщили ИА REGNUM в региональном органе статистике 21 марта, официально в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 2589 человека, в том числе 2218 человек получали пособие по безработице. Только за февраль статус безработного получили 455 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На каждую заявленную вакансию приходилось по 1,1 незанятого жителя республики, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения. Уровень официальной безработицы на начало марта составил 1,3% экономически активного населения.

Что касается рабочей силы, то ее численность в феврале превысила 200,1 тыс. человек, или 44,3% от общей численности населения республики.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе 2017 года превысила 21,9 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 2,6%. А реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, напротив, уменьшилась на 1,8%.

Больше всего в республике получали работники организаций, занятых финансовой деятельностью и страхованием. Их зарплаты были на 44,3% выше среднего уровня по республике. Доходы сотрудников организаций, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, и государственном управлении, обеспечении военной безопасности, а также занятых в сфере социального обеспечения получали на 36,4% больше, чем в среднем по региону.

Ниже среднереспубликанского уровня заработная плата сложилась у работников занятых в организациях, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом (74,9% от среднего уровня по республике), административной деятельностью (65,9%), с гостиничным бизнесом и общепитом (64,6%).