Киев, 21 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Европейский союз собирается поддерживать развитие альтернативной энергетики на Украине. Как заявил 20 марта, первый секретарь представительства ЕС на Украине Хосе Мануэль Эрнандес во время круглого стола на тему «Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на Украине. Как гармонизировать энергетический баланс», Брюссель считает необходимым поддерживать развитие «зеленых» энергоисточников в восточноевропейской стране.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

По словам Эрнандеса, для Украины очень важно сегодня развивать получение электроэнергии из ВИЭ. Существенную помощь в этом должно оказать государство. Так, заявил первый секретарь представительства ЕС на Украине, предоставление «зеленого» тарифа должно увеличить долю альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны, а также сократить до минимума объемы субсидий и искажения конкуренции на рынке электроэнергии.

О намерениях Украины развивать альтернативную энергетику премьер-министр Владимир Гройсман заявил в конце декабря 2016 года. Тогда он отметил, что в ближайшие годы страна может нарастить долю «зеленой» энергетики до 10%. По словам Гройсмана, сегодня доля ВИЭ составляет около 1%, еще 6−7% приходятся на гидроэлектроэнергетику.

«Фактически мы можем удвоить эти показатели, а что касается альтернативных видов энергии, мы можем здесь достаточно серьезно нарастить наши возможности до 10% в совокупности выработки», — сказал политик, не указав, каким конкретно образом эти планы могут быть реализованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве давно стали задумываться об использовании территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС под «зеленую» энергетику. Отмечалось, что к началу января 2017 года министерство экологии страны получило 39 заявок от иностранных компаний на строительство в зоне отчуждения ЧАЭС объектов возобновляемой энергетики. Речь, в частности, идет о создании солнечной станции мощностью до 1 ГВт. Особенно активно такими проектами интересуются китайские и канадские инвесторы.

Сама Верховная рада Украины в прошлом году приняла закон об изменении правового режима зоны отчуждения. Благодаря этому закону был открыт путь компаниям для ведения хозяйственной деятельности на части территорий, пострадавших из-за Чернобыльской аварии.

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Говоря об альтернативной энергетике, важно отметить, что эти источники имеют множество минусов. Это как дороговизна таких проектов, так и повышение зависимости человека от климатических условий. Как ранее в интервью ИА REGNUM говорила заместителя начальник Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова, альтернативная энергетика Европе необходима не столько в энергетических, сколько в политических целях, то есть чтобы сократить зависимость от импорта энергоносителей. Однако для этого требуются огромные инвестиции.

Между тем дела в украинской энергетике обстоят не лучшим образом. По данным МАГАТЭ от 2016 года, доля производства электроэнергии на украинских АЭС составила 52,29%. Все остальное приходится на ТЭС, ГЭС и ГАЭС. Доля ТЭС из них наиболее велика — около 40%. Примерно 0,5−0,8% приходится возобновляемые источники энергии.

Дело в том, что в начале 2017 года украинские радикалы начали блокировать ряд участков грузового и железнодорожного сообщения Донбасса, заявляя, что торговля с неподконтрольными Киеву территориями недопустима. В результате Украина перестала получать уголь антрацитной группы из Донбасса. При этом из 24 млн тонн угля доля антрацита из ЛНР и ДНР составляли примерно 9 млн тонн. Тогда украинские руководство было вынуждено ввести чрезвычайное положение в энергетике. Оно действовало один месяц с середины февраля, а недавно было продлено еще на месяц. Это необходимо для экономии электроэнергии, то есть при необходимости возможны веерные отключения электроэнергии.

Из-за ситуации с углем нагрузка на украинские АЭС была увеличена. По данным оператора атомных станций страны «Энергоатома», АЭС не справляются с возложенными на них надеждами. К примеру, за 13 марта станции недовыработали 28,22 млн кВт⋅ч электроэнергии, передавало ранее ИА REGNUM.

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Что касается газа, то в 2015 году Украина прекратила его закупать напрямую у «Газпрома». Это вызывает гордость у ряда украинских политиков. В то же время Киев продолжает закупать тот же самый российский газ через европейских посредников. Согласно подсчетам экспертов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), в результате Украина переплатила за голубое топливо этой зимой $186−290 млн на фоне того, что в стране — серьезный социально-экономический кризис. Если бы Киев продолжил закупать энергоноситель напрямую у России, то экономия в этом случае составила бы $186 млн.