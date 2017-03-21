Авдеевка, Украина, 21 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Новая линия электропередач обеспечит бесперебойную подачу электричества в Авдеевку, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц Украины, передает «Donbass.ua».

ЛЭП

Согласно сообщению, новая ЛЭП, которая соединит Авдеевку и Украину, будет построена до конца мая текущего года.

Отмечается, что решение о постройке было принято «в связи с постоянным обесточиванием» города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый обрыв ЛЭП около Авдеевки произошел 5 марта, второй — 11 марта. В результате обрывов без электричества оставались Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

После ремонта высоковольтных линий электропередач во второй раз, рабочие ДФС должны были запустить станцию под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима тишины в Донбассе. Однако запуск не состоялся из-за отсутствия гарантий соблюдения режима прекращения огня в районе ДФС Киевом.

Всего за 2017 год Авдеевка оставалась без систем жизнеобеспечения шесть раз.

Напомним, обострение ситуации на востоке Украины началось с января 2017 года, когда Киев стал стягивать военную технику к границе с Донбассом и наращивать численность войск в зоне конфликта.

За время обострения ситуации в Донбассе жилые районы неоднократно обстреливались украинской артиллерией, в частности, Донецкая фильтровальная станция, находящаяся в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое.