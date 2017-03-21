Кострома, 21 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Двое подростков, из-за которых костромским властям пришлось проводить внеплановую чистку мемориала «Вечный огонь», не хотели оскорбить память о войне, а просто пришли погреться, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Фемида

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 10 марта на металлической звезде мемориала обнаружили грязь и следы обуви. Фотографии затоптанного мемориала появились в соцсетях. Костромичи высказали опасения, что следы вандализма могут остаться на нем до 9 мая. В ответ городская администрация опубликовала сообщение, что сотрудники МКУ «Чистый город» ежеквартально удаляют нагар с металлической конструкции звезды, а при необходимости проводят дополнительную очистку.

МКУ «Чистый город» организовало внеплановые работы в тот же день, 10 марта. Сотрудники учреждения очистили мемориал. Газ для этого отключать не понадобилось. Чтобы привести мемориал в порядок, использовали шлифовальные диски и пасту.

Виновники попали на записи видеокамеры — ими оказались молодой человек и девушка. Вину за произошедшее на себя взял юноша: по его словам, вечером 9 марта они просто замерзли и подошли к огню погреться. Молодой человек поставил ноги на звезду, а когда увидел, что оставляет следы, — попытался их убрать и не смог. Тогда подростки ушли от мемориала. Девушка, по словам ее кавалера, на звезду не наступала.