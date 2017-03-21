В Калужской области отчитались о бюджетных расходах: дефицит сохраняется
Калуга, 21 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Расходы калужского регионального бюджета в 2016 году составили 50 миллиардов 541 миллион рублей, а годовой план был исполнен лишь на 98%, хотя темп роста к 2015 году составил 106%. Об этом 20 марта заявила на заседании регионального правительства министр финансов Калужской области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Доходы калужского областного бюджета за 2016 год составили 48 миллиардов 352 миллиона рублей или на 4 миллиарда 110 миллионов рублей больше поступлений 2015 года. Темп роста составил 109%.
По словам калужского министра, сумма налоговых и неналоговых доходов составляет 35 миллиардов 790 рублей. Наибольший прирост отмечают по налогу на прибыль организаций, акцизам и НДФЛ. Безвозмездные поступления в 2016 году составили 12 миллиардов 563 миллиона рублей. Из федерального бюджета поступило 11 миллиардов 998 миллионов рублей, что почти в два раза больше изначально утвержденного объема средств.
Валентина Авдеева подчеркнула, что бюджетная и налоговая политика региона была направлена на обеспечение роста экономического потенциала региона, стимулирование его инновационного развития, а также адресное решение социальных задач и достижение общественно значимых результатов.
По ее словам, почти каждый пятый житель области (более 200 тысяч граждан) получили поддержку в виде денежных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, что составляет 1 миллиард 748 миллионов рублей. Также почти 44 тысяч жителей получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели выделили 1 миллиард 807 миллионов рублей. Расходы на здравоохранение области в 2016 году составили 11 млрд. 511,9 млн. рублей, а на образование — 11 миллиардов 188 миллионов рублей.
Напомним, за пять лет в экономику Калужской области было привлечено порядка 467 миллиардов рублей, открыто 49 новых крупных производств, создано более 9 тысячи рабочих мест. Область входит в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.