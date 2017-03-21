Калуга, 21 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Расходы калужского регионального бюджета в 2016 году составили 50 миллиардов 541 миллион рублей, а годовой план был исполнен лишь на 98%, хотя темп роста к 2015 году составил 106%. Об этом 20 марта заявила на заседании регионального правительства министр финансов Калужской области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области. Министр финансов области Валентина Авдеева выступает на заседании регионального кабинета министров

Доходы калужского областного бюджета за 2016 год составили 48 миллиардов 352 миллиона рублей или на 4 миллиарда 110 миллионов рублей больше поступлений 2015 года. Темп роста составил 109%.

По словам калужского министра, сумма налоговых и неналоговых доходов составляет 35 миллиардов 790 рублей. Наибольший прирост отмечают по налогу на прибыль организаций, акцизам и НДФЛ. Безвозмездные поступления в 2016 году составили 12 миллиардов 563 миллиона рублей. Из федерального бюджета поступило 11 миллиардов 998 миллионов рублей, что почти в два раза больше изначально утвержденного объема средств.

Валентина Авдеева подчеркнула, что бюджетная и налоговая политика региона была направлена на обеспечение роста экономического потенциала региона, стимулирование его инновационного развития, а также адресное решение социальных задач и достижение общественно значимых результатов.

По ее словам, почти каждый пятый житель области (более 200 тысяч граждан) получили поддержку в виде денежных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, что составляет 1 миллиард 748 миллионов рублей. Также почти 44 тысяч жителей получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели выделили 1 миллиард 807 миллионов рублей. Расходы на здравоохранение области в 2016 году составили 11 млрд. 511,9 млн. рублей, а на образование — 11 миллиардов 188 миллионов рублей.

Напомним, за пять лет в экономику Калужской области было привлечено порядка 467 миллиардов рублей, открыто 49 новых крупных производств, создано более 9 тысячи рабочих мест. Область входит в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.