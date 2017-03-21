Курган, 21 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов направят на развитие сельского хозяйства Зауралья в рамках соглашений с Минсельхозом в 2017 году. Львиная доля из них — 700 млн рублей будет выделена на регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента АПК региона.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца . 1889

С 2017 года изменился сам принцип финансирования развития АПК Курганской области. Новые правила предоставления субсидий диктует Минсельхоз. «Между департаментом агропромышленного комплекса и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в этом году заключено 12 соглашений. В прошлом году соглашений было два. Такое увеличение связано с тем, что произошла детализация по ряду направлений господдержки: под конкретные цели, конкретные показатели, конкретный результат. Бюджетные ассигнования пойдут на реализацию трех основных программ», — пояснил зам директора регионального департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев корреспонденту ИА REGNUM. — Эти деньги уже заложены в бюджеты и подтверждены».

Замдиректора департамента признал: финансирование на развитие АПК в этом году урезано и ставка делается на эффективность освоения. «Сокращение финансирования произошло не только в Курганской области, но и по всей стране», — подчеркивает Юрий Михеев.

Согласно сообщению пресс-службы Минсельхоза РФ, 20 марта на заседании общественного совета в министерстве прозвучали цифры господдержки, которые, как выяснилось, до сих пор в беспорядке. Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Кузин пояснил о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования Государственной программы на период 2017—2019 гг., из которых на поддержку отрасли в 2017 году предусмотрено — 215,9 млрд рублей, в 2018 году — 198 млрд рублей, в 2019 году — 194,1 млрд рублей, что ниже объемов финансирования в утвержденной редакции (в 2017 году — 300,2 млрд рублей, в 2018 году — 324,0 млрд рублей, в 2019 году — 337,8 млрд рублей).

Пока в верхах нивелируют цифры, в Курганской области рассчитывают на запланированные 1 млрд 043 млн рублей в 2017 году. «Насколько это больше или меньше прошлогодних затрат точно сказать не могу, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM замдиректора департамента АПК Зауралья Юрий Михеев. — Точные цифры будут известны в конце первого квартала. Запланировано было потратить 1,3 млрд рублей».

По словам Юрия Михеева, на программу развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в этом году в Зауралье будет направлено 739,6 млн рублей. Из них 598,4 млн рублей федеральных средств, и 141,2 млн — областных. На программу устойчивого развития сельских территорий запланировано 639 миллионов рублей. Половина из них — областные деньги. В том числе 300 миллионов рублей потратят на ремонт и реконструкцию сельских автомобильных дорог, что на 30% более прошлогодней суммы. На развитие мелиорации земель сельхозначения будет затрачено более 8 миллионов рублей. Из них 7 млн — федеральная субсидия.

Отдельно отмечается, что сельчане всех 24 районов Курганской области получат около 77 миллионов рублей на улучшение жилищных условий в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». На комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности направят 265 миллионов рублей. В селе Кетово планируют завершить строительство водопровода. Газификация продолжится в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Притобольном, Шадринском, Шатровском районах. В селах Глядянское Притобольного района и Красная Звезда Шадринского района построят хоккейные корты. В селе Кислянское Юргамышского района завершится обустройство площадки под компактную жилищную застройку. Таковая планируется и в селе Мальцево Шадринского района.

Денег, как обычно, много не бывает, признают в департаменте. Устаревает техника, аграриев спасают льготные кредиты. Но тем не менее Курганская область входит в пятерку сильнейших сельхозпроизводителей страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил 14 марта, что нижняя палата Федерального собрания может выделить дополнительные средства на развитие сельского хозяйства страны. В 2016 году российское сельское хозяйство показало хороший рост на 4,8%.

Отметим, Министерство сельского хозяйства РФ запланировало выездную коллегию в Зауралье на 30 марта. Среди ожидаемых лиц — первый заместитель министра Джамбулат Хатуов. Речь пойдет о посевной кампании.

По состоянию на 1 марта 2017 года готовность техники Зауралья к посевной: трактора — 81% (в 2016 году было 80%), посевные комплексы — 91% (91%), сеялки — 80% (79%). Обеспеченность дизельным топливом — 54% (41%). За январь 2017 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 3,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (103,5% к уровню 2016 года), произведено 15,1 тыс. тонн молока (95,2%), получено 6,2 млн. штук яиц (86,8%). По данным статистики, в январе 2017 года отгружено пищевой продукции на сумму 1507,9 млн. рублей (115,3% к уровню 2016 года).