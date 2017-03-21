Москва, 21 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Сеть салонов связи «Евросеть» распределят между собой операторы связи «Вымпелком» и «Мегафон», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников переговорах о разделе ритейлера.

geralt Сеть. Телефон

По данным издания, «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% ритейлера — 2 тыс. салонов связи из имеющихся 4,2 тыс. получит «Вымпелком». Также «Вымпелком» выплатит «Мегафону» около 1 млрд руб. в счет долга «Евросети».

Один из источников озвучил сумму сделки, она составляет 1,2 млрд рублей. «Евросеть» по итогам сделки останется автономной от «Мегафона», также не планируется сокращать персонал.

Сделка должна быть завершена к началу 2018 года. Бренд ритейлера отойдет «Мегафону», а равно как и долг в размере 9 млрд руб.

Представители «Мегафона», «Вымпелкома» и «Евросети» от комментариев отказались.

Напомним, «Вымпелком» за $226 млн купил 49,9% «Евросети» в 2008 году у Александра Мамута. Ранее Мамут приобрел 100% сотового ритейлера у основателя сети Евгения Чичваркина. Еще 50,1% Мамут продал в декабре 2012 году за $1,07 млрд: 0,1% купил «Вымпелком», по 25% — «Мегафон» и Garsdale Алишера Усманова с партнерами.