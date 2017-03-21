Санкт-Петербург, 21 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Доработанная концепция приспособления для современного использования западного двора Михайловского дворца, в помещениях которого располагается Русский музей, была представлена на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Mkrf.ru Михайловский дворец, Русский музей

Проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца был разработан и одобрен еще в 2002 году, однако до реализации дело не дошло. В 2016 году к нему решили вернуться, ограничившись перекрытием только одного двора. Проект вызвал опасения градозащитников и критику в архитектурном сообществе. Однако руководство Русского музея и Минкультуры аргументированно заверяет, что угрозы дворцу от этих работ не возникнет.

Ранее Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал проектировщику отказаться от устройства во дворе междуэтажных перекрытий, чтобы полностью исключить негативное воздействие на исторические стены здания. Реализация проекта планируется в два этапа: проведение ремонтно-реставрационных работ во дворе №1 («Сервизный двор»); проведение ремонтно-реставрационных работ во дворе №2 (в т. н «Церковном дворе»).

Решено отказаться от пандуса для маломобильных групп населения, вместо этого будет устроена подъемная платформа. Над цокольным этажом во дворе предполагается перекрытие, которое не несет угрозы зданию, стены двора, находящиеся под охраной государства, не будут затронуты строительными работами.

«Дискуссию вызвало устройство стеклянного перекрытия со свойствами акустического ограничителя над конференц-залом первого этажа и наличие стеклянного накопителя в районе перемещения маломобильных групп населения, — сообщили в Смольном. — В ходе голосования большинством голосов проектировщикам рекомендовано отказаться от этих решений».

По мнению градозащитника, депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, от варианта, который был сделан «нецивилизованно, некультурно, непрофессионально» в ходе дискуссий пришли к результату, который «должен быть образцом для приспособления объектов под современное использование».

Кроме того, на заседании Совета по сохранению культурного наследия рассмотрен проект реконструкции здания производственных мастерских Михайловского театра. Реконструируемое четырехэтажное здание само не является объектом культурного наследия, но находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с прудом» и пристроено к стене исторического здания Этнографического музея.

Принято решение провести реконструкцию здания мастерских без какой бы то ни было стилизации, с целью устранения аварийности постройки и возможности её использования Российским этнографическим музеем.