Москва, 21 марта, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон («Единая Россия») рад, что участнице «Евровидения» Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину — по мнению парламентария, России изначально следовало отказаться от участия в конкурсе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая нация

«Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон. «А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тыс. долларов, которые внесли в «Евровидение». Плевать на них», — отметил Кобзон.

«Незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев) искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры», — сказал Кобзон.

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», въезжать на территорию Украины, заявил журналистам глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, Самойлова не только посетила Крым, но ещё и «оставила следы в социальных сетях», где высказывалась по поводу Украины, власти и взятого курса на евро-атлантическую интеграцию.

12 марта стало известно, что Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение».