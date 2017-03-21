Женева, Швейцария, 21 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В McLaren's работают над новыми гибридными двигателями, об этом сообщил портал Car & Driver.

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Издание рассказало о деталях разговора с главой McLaren Майком Флюиттом, который имел место на автосалоне в Женеве. Флюитт сообщает, что новая гибридная силовая установка появится уже у ожидаемого BP23, это будет очень быстрый, аэродинамически эффективный трехместный автомобиль класса GT с весьма продвинутым гибридным двигателем.

Журнал пишет, что Флейвит, как и следовало ожидать, не хотел говорить ничего конкретного, поскольку «это испортило бы сюрприз», однако он намекнул — можно ожидать, что мощность двигателя будет больше, чем 903 л.с. у McLaren P1.

«Это будет совершенно другая машина», — сообщил глава McLaren.

Car & Driver на основе имеющейся информации высказывает догадки о том, что в гибридных силовых установках других автомобилей почти наверняка будут использованы V-6 с турбонаддувом в сочетании с электрическим двигателем. Генеральный директор McLaren отказался раскрыть информацию о том, сколько цилиндров будет у этих двигателей, но пояснил, что для компании наиболее важны характеристики, а вопрос о том, будет это V6, V8 или V12 — является второстепенным.

«Нам всем хотелось бы видеть в машине атмосферный V12 с механической коробкой передач, но это устаревший лет на 20 подход», — сообщил глава компании.

Напомним, на сегодняшний момент единственным гибридным автомобилем от McLaren является гиперкар P1, который уже не производится.