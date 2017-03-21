Вашингтон, 21 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя Atlas V с грузовым кораблем Cygnus, ранее перенесенный на 24 марта, отложен на более поздний срок. Он состоится не ранее 27 марта, говорится в сообщении, распространенном американским консорциумом United Launch Alliance (ULA).

Международная космическая станция

«Запуск ракеты Atlas V с кораблем Cygnus состоится не ранее 27 марта», — сообщила ULA.

В компании отмечают, что за это время специалистам предстоит выявить и устранить неполадки в гидравлической системе разгонного блока.

Грузовик Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию (МКС), где в настоящее время находится экипаж из шести человек, запасы воды, продовольствия и приборов. Кроме того, на борту Cygnus — экспериментальный мини-спутник IceCube, который разработали специалисты Центра космических полетов им. Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Atlas V должна была вывести грузовик Cygnus на орбиту еще 19 марта, однако 11 марта стало известно о переносе старта на более поздний срок. В качестве причины переноса указывалась «проблема с гидравликой ускорителя, выявленная в ходе достартовых испытаний». 15 марта Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что старт предварительно намечен на 24 марта.

Напомним, что на ракетах Atlas установлены российские двигатели РД-180. Предыдущий запуск ракеты-носителя такого типа произошел 1 марта на космодроме военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Носитель Atlas V успешно доставил на орбиту секретный спутник США NROL-61.

Отметим также, что в настоящее время на МКС находятся американские астронавты Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. Гражданин Франции Тома Песке представляет в составе экипажа станции Европейское космическое агентство.