Владивосток, 21 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Среднемесячная зарплата приморских чиновника по итогам 2016 года составила порядка 61 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Приморскстат. При этом численность госслужащих в общем уменьшилась более чем на 300 человек.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

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На начало 2017 года количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье составила 33,1 тыс. человек. Штаты укомплектованы на 91,5%. За 2016 год регион потерял 338 чиновников всех уровней.

Ежемесячно, в среднем госслужащим начисляли зарплату в 60,8 тыс. рублей. Это выше среднекраевого уровня в 1,7 раза. Причём представители федеральных органов власти в Приморье в среднем получают 63,4 тыс. рублей, местных — 51,4 тыс.

Среди 4,9 тыс. работников местного самоуправления — 89% составляют муниципальные служащие со средней зарплатой в 44,6 тыс. рублей. И если во Владивостокском городском округе жалование доходило до 59 тыс. рублей, в муниципальных образованиях гораздо меньше — от 21 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2016 года в Приморье зарплата работников органов государственной власти и местного самоуправления была в 1,5 раза выше среднекраевого уровня — её среднемесячный объём составил 54,2 тысячи рублей. На конец 2015 года среднемесячная зарплата составляла 54,8 тысячи рублей. В 2015 году штат был укомплектован на 92,6%.