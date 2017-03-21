Пекин, 21 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, 21 марта 2017 года главный финансовый регулятор страны вновь провел операции обратного РЕПО. В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке в экономику страны были дополнительно «влиты» 80 млрд юаней ($11,6 млрд).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Как отмечается в заявлении китайского центробанка, операции проведены на 3 срока: доходность семидневных операций составит 2,45%, двухнедельные операции принесут 2,6%, четырехнедельные — 2,75%. Главный финансовый регулятор Китая проводит операции обратного РЕПО уже второй день подряд, влив в национальную экономику $26,1 млрд, пишет «Синьхуа».

Принятые меры направленны на внутреннюю поддержку национальной валюты КНР, которая за последние 3 рабочих дня «подешевела» более чем на 200 базисных пунктов. Китайские власти объясняют колебания курса юаня по отношению к доллару США масштабной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 марта ЦБ КНР провел операции обратного РЕПО на общую сумму в $14,5 млрд.