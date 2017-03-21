Барнаул, 21 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Лучшие ветераны биатлона со всей страны приняли участие в чемпионате России, итоги которого подвели в Барнауле накануне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в алтайском спортуправлении, в четырёх возрастных группах турнира участвовали 79 биатлонистов из 10 регионов России. Награды разыграли исключительно мужчины и большинство из них досталось «хозяевам».

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Участники чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Лучшие ветераны биатлона со всей страны собрались в Барнауле

В первый день прошла индивидуальная гонка. В Алтайспортуправлении сожалеют, что в ней не стартовал постоянный участник этих соревнований, первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев. «Приболел», — кратко он объяснил «Алтайскому спорту» отсутствие на лыжне.

В итоге гонку на 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами в группе спортсменов 1974—1986 годов рождения выиграл Николай Гузеватов из Барнаула Среди биатлонистов возрастной группы 1968 — 1974 годов рождения первенствовал Александр Сапунов из Бийска.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Лучшие ветераны биатлона со всей страны собрались в Барнауле

Среди наиболее именитых участников чемпионата — известный российский биатлонист, олимпийский чемпион, возглавляющий Алтайскую краевую федерацию биатлона — Сергей Тарасов. Он, кстати, победил в группе 1962−1967 годов рождения. В группе спортсменов 1940—1961 годов рождения победа досталась Сергею Красному из Томска.

Андрей Угаров Участник чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

Помимо сибиряков, на соревнования приехали также стреляющие лыжники из Татарии.

«Радует, что ребята едут к нам из далека. Им, конечно ближе европейская зона, но они едут к нам. Как отметила заслуженный мастер спорта по биатлону Ольга Мельник, «у вас особая атмосфера, такая доброжелательная, поэтому мы и на следующий год приедем». Обещали привезти с собой Владимира Шипулина — отца прославленного олимпийского чемпиона Антона Шипулина», — пояснил «Вестям» первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев

В интервью ИА «Амител» он отметил, что в ближайшие годы в Алтайском крае будет улучшена инфраструктура для профессионального занятия биатлоном. В частности, будет введена система электронного подсчета, а также откроется новая трасса в поселке Тягун (Заринский район Алтайского края).

Андрей Угаров Участник чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

«В Тягуне есть уникальные климатические условия: снег дольше держится, что позволят спортсменам продлевать тренировочный процесс. Не исключено, что со временем мы будем проводить всероссийские соревнования именно на трассе в Тягуне», — подчеркнул Сергей Локтев.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Участники чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле. Старт

Судя по финальным протоколам чемпионата, алтайские спортсмены завоевали большинство первых мест чемпионата России среди ветеранов.

В спринтерской гонке победителями стали Александр Шапров (Томск, возрастная группа 1940−1961 г.р.), Владимир Толмачев (Барнаул, возрастная группа 1962−1967 г.р.), Сергей Рыбин (Барнаул, возрастная группа 1968−1974 г.р.), Николай Гузеватов (Барнаул, возрастная группа 1974−1986 г.р.).

Андрей Угаров Участник чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

Напряженная борьба была на каждом участке трассы. Самая зрелищная часть соревнований — эстафетная гонка — прошла в заключительный день соревнований, 18 марта. Ее организаторы решили усложнить правила, и ввели стрельбу из положения лежа, а также штрафные круги. В итоге, алтайские ветераны сделали много промахов на огневом рубеже, что и предопределило исход гонки.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Участники чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

Победителями в эстафете стали гости — команда Томска в составе Александра Шапрова, Юрия Волкова, Сергея Красного и Олега Прибылова. Второй финишировала команда «Алтай-1″ (Александр Костюченко, Владимир Толмачев, Иван Лыжин и Сергей Тарасов), третьей — команда «Змеиногорск» (Виктор Кучеров, Андрей Устинов, Сергей Рыбин, Олег Полянский).

Андрей Угаров Победители чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле

«Все прошло хорошо, мы к этому долго готовились, были задействованы и структуры власти, и общественные организации для того, чтобы прошел чемпионат», — отметил глава оргкомитета соревнований Андрей Угаров. По его наблюдению, даже прославленный биатлонист Александр Тихонов сказал, мол, «лучше, чем в Барнауле можно провести чемпионат только в Барнауле».

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края Участники чемпионата России по биатлону среди ветеранов в Барнауле. Финиш

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежегодно в марте сильнейшие ветераны-биатлонисты со всей России стремятся попасть на Алтай, чтобы выяснить, кто из них быстрее и точнее. В марте 2016 года победителями соревнований стала алтайская команда. Вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев является серебряным призером летнего Чемпионата по биатлону среди ветеранов.