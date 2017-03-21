Москва, 21 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий освобождение предпринимателей от дополнительной налоговой нагрузки, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается освободить от налога на прибыль средства, которые, по сути, являются инвестициями в развитие компании или проекта, — это дивиденды, которые не были востребованы акционерами, а также плата концедента, то есть денежные взносы собственников, которые необходимы для того, чтобы концессионный проект заработал, отметил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Таким образом, предприниматели будут избавлены от излишней налоговой нагрузки», — указал он.

Для приведения Налогового кодекса в соответствие с изменениями в гражданском законодательстве законопроектом предлагается установить, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде невостребованных участниками хозяйственного общества, товарищества дивидендов либо части распределённой ими прибыли, а также доходы в виде имущества, имущественных или неимущественных прав в размере денежной оценки, полученные ими в качестве вклада в имущество хозяйственного общества.

Кроме того, предлагается включить плату концедента в виде денежных средств в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль организаций.