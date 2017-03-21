Оренбург, 21 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Оренбурге режим чрезвычайной ситуации из-за наледи и гор снега давно снят, однако уборка продолжается. Ежедневно мэрия рапортует о вывозе тысячами кубометров снежной массы с городских улиц. Корреспондент ИА REGNUM прошелся по улицам исторического центра и посмотрел на них после уборки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM
Парк «Салют, Победа!» со стороны ул. Кирова
Наталья Хомутова ИА REGNUM
Еще можно встретить вот такие последствия новогоднего праздника

Стоит отметить, из-за скопившихся гор снега в областном центре с 27 февраля по 7 марта вводился режим ЧС муниципального характера. Город был не в состоянии сам справиться с проблемой по уборке, поскольку испытывал дефицит техники. В помощь предоставили свои машины частники и область.

Наталья Хомутова ИА REGNUM
Главная пешеходная улица — Советская. Самый центр

Снятие спецрежима не означает, что работа затихла. Местные власти продолжают приводить город в порядок. Правда, не всегда удачным способом. например, прокуратура попеняла руководство Южного округа Оренбурга за то, что не имеет полигонов для снежных свалок. Стоит также отметить, что та же прокуратура ранее предупреждала мэрию о своевременной уборке города от снега.

Наталья Хомутова ИА REGNUM
Мужчины хорошо поработали ломом. Дорожка чистая. Но вот задумываешься что лучше: ходить зимой и весной по льду или летом по разбитому тротуару
Наталья Хомутова ИА REGNUM
Город пытается почистить обочины, а организации — тротуары. Получается круговорот: снег убрали, на его место свалили куски льда
Наталья Хомутова ИА REGNUM
Вот такая картина снегом
Наталья Хомутова ИА REGNUM
На ул. Советской еще можно встретить предупреждающие знаки
Наталья Хомутова ИА REGNUM
«Малая архитектурная форма» по пер. Рыбному
Наталья Хомутова ИА REGNUM
После уборки снега город предстоит чистить от мусора, который раскидали нечистоплотные горожане