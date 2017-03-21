Весеннее обострение в Оренбурге: мусор и лужи вперемешку с гололедом
Оренбург, 21 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Оренбурге режим чрезвычайной ситуации из-за наледи и гор снега давно снят, однако уборка продолжается. Ежедневно мэрия рапортует о вывозе тысячами кубометров снежной массы с городских улиц. Корреспондент ИА REGNUM прошелся по улицам исторического центра и посмотрел на них после уборки.
Стоит отметить, из-за скопившихся гор снега в областном центре с 27 февраля по 7 марта вводился режим ЧС муниципального характера. Город был не в состоянии сам справиться с проблемой по уборке, поскольку испытывал дефицит техники. В помощь предоставили свои машины частники и область.
Снятие спецрежима не означает, что работа затихла. Местные власти продолжают приводить город в порядок. Правда, не всегда удачным способом. например, прокуратура попеняла руководство Южного округа Оренбурга за то, что не имеет полигонов для снежных свалок. Стоит также отметить, что та же прокуратура ранее предупреждала мэрию о своевременной уборке города от снега.