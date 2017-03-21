Оренбург, 21 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Оренбурге режим чрезвычайной ситуации из-за наледи и гор снега давно снят, однако уборка продолжается. Ежедневно мэрия рапортует о вывозе тысячами кубометров снежной массы с городских улиц. Корреспондент ИА REGNUM прошелся по улицам исторического центра и посмотрел на них после уборки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Парк «Салют, Победа!» со стороны ул. Кирова

Наталья Хомутова ИА REGNUM Еще можно встретить вот такие последствия новогоднего праздника

Стоит отметить, из-за скопившихся гор снега в областном центре с 27 февраля по 7 марта вводился режим ЧС муниципального характера. Город был не в состоянии сам справиться с проблемой по уборке, поскольку испытывал дефицит техники. В помощь предоставили свои машины частники и область.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Главная пешеходная улица — Советская. Самый центр

Снятие спецрежима не означает, что работа затихла. Местные власти продолжают приводить город в порядок. Правда, не всегда удачным способом. например, прокуратура попеняла руководство Южного округа Оренбурга за то, что не имеет полигонов для снежных свалок. Стоит также отметить, что та же прокуратура ранее предупреждала мэрию о своевременной уборке города от снега.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Мужчины хорошо поработали ломом. Дорожка чистая. Но вот задумываешься что лучше: ходить зимой и весной по льду или летом по разбитому тротуару

Наталья Хомутова ИА REGNUM Город пытается почистить обочины, а организации — тротуары. Получается круговорот: снег убрали, на его место свалили куски льда

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вот такая картина снегом

Наталья Хомутова ИА REGNUM На ул. Советской еще можно встретить предупреждающие знаки

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Малая архитектурная форма» по пер. Рыбному