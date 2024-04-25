Киев, 21 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Система здравоохранения Украины не работает, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как считает министр, система здравоохранения в стране не изменилась с тех пор, как произошел госпереворот: «Когда ситуация социально-экономическая поменялась, а система [здравоохранения] осталась той же, мы получили систему медицины, которая не может никого лечить».

Рева отметил, что необходимы новые экономические, социальные условия, а также другое финансирование, чтобы система здравоохранения заработала.

Политик напомнил о ситуации в Черниговской области, где на 10 тыс. человек приходится 120 коек против 80 коек на то же количество человек в среднем по стране.

«Спросите у жителей Черниговской области — они чувствуют себя лучше, чем жители другой области, где нет 120 коек? Они скажут, что нет», — сказал Рева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик.

Эксперты не раз отмечали пагубность реформ, которые проводит новая власть на Украине. Большинство реформ направлено на получение новых траншей от МВФ, поскольку условием для получения кредитов являются те или иные социально-экономические изменения в стране.