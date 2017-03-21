Гавана, 21 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В рейтинге здоровья, составленном Bloomberg на 2017 год, Куба занимает 31 из 163 государств, сообщает Cibercuba.

Флаг Кубы

По данным Bloomberg, страной с самым лучшим качеством жизни является Италия, где средняя продолжительность жизни составляет 80 лет, в то время как в Сьерра-Леоне — 52 года.

Итальянцы, по мнению аналитиков Bloomberg, находятся в лучшей физической форме, чем американцы, канадцы и британцы, которые в старших возрастных группах почти все страдают от высокого кровяного давления, проблем с холестерином и осложнений психического здоровья.

Несмотря на то, что в настоящее время итальянский государственный долг — один из самых больших в мире, а внутри страны наблюдается высокая безработица среди молодежи, Италия все же обеспечивает ряд преимуществ, которые позволяют ее гражданам вести лучший образ жизни.

Эти преимущества включают в себя и число врачей в стране, и возможность иметь рацион с высоким содержанием овощей, фруктов, рыбы и свежего мяса.

После Италии в рейтинге уровня жизни и здоровья расположились следующие пять стран — Исландия, Швейцария, Сингапур и Австралия.

Соединенные Штаты занимают 34 место с индексом здоровья 73.05 из 100.

Напомним, что в рейтинге, составленном Bloomberg на 2016 год, Куба занимала 37 место, Россия — 55, а Белоруссия — 48.