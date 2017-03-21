Краснодар, 21 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Отдыхать на Черноморском побережье жители России и иностранные туристы смогут, не опасаясь заразиться вирусом Зика. Предотвратить проникновение опасного вируса, переносчиками которого являются комары, обещает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

francok35 Комар

Как отметила руководитель ведомства Анна Попова, «завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья».По словам главы Роспортребнадзора, меры, которые позволят избавиться от опасных кровососущих насекомых, будут предприниматься вплоть до конца сезона — ноября, передает НТВ.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Роспортебнадзора, по состоянию на начало марта 2017 года заболеваемость населения лихорадкой Зика в результате местной передачи вируса наблюдается в 48 странах Американского региона, а также ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 549 тыс., у более чем 204 тыс. диагноз подтвержден лабораторно.

Случаи заболевания лихорадкой Зика отмечены также в отдельных регионах Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме зарегистрировано 232 случая лихорадки Зика, в Республике Сингапур — 462, на Филиппинах — 57 случаев, Малайзии — 8 случаев, Таиланде — 713 случаев.

Всего за период с января 2015 года по 27 февраля 2017 года в мире зарегистрированы 7874 завозных случая лихорадки Зика в 62 странах, в том числе 18 — в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в городе-курорте Сочи мероприятия по уничтожению переносчиков вируса Зика начали проводить еще с февраля. Водоемы и прилегающие площади обрабатывали обеззараживающим раствором от комаров. Всего в течение лета подобные обработки проводились как минимум пять раз.