Мурманск, 21 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате в Мурманской области составила свыше 210 миллионов рублей на 20 предприятиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ситуация в рассматриваемой сфере остается напряжённой и требующей постоянного внимания, — отметили в ведомстве. — В текущем году в ходе прокурорских проверок пресечено почти 450 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 22 представления, 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 лиц по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела».

Как уточняется, в настоящее время благодаря принятым прокуратурой мерам погашена задолженность на сумму почти 9 миллионов рублей.

По данным Мурманскстата, по сравнению с 1 февраля 2017 года задолженность по заработной плате в регионе увеличилась на 95,4 млн рублей (на 82,6%), в основном за счёт образования задолженности в ООО «Косам» и обособленных подразделениях АО «ГУ ЖКХ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, чаще всего с задержками выплат в Мурманской области сталкиваются работники организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством. На 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составляла 111,8 млн рублей.