Красноярск, 21 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Почти два десятка депутатов городского совета Красноярска оказались под угрозой лишения полномочий. Об этом сообщил депутат горсовета Константин Сенченко.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«Прокуратура требует досрочно лишить полномочий сразу 18 депутатов Городского совета — это Владимир Владимиров, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий, Максим Золотухин, Валерий Быков, Разим Абасов, Владимир Кондрашев, Евгения Бухарова, Владимир Егоров, Виталий Тычинин, Нина Михалева, Геннадий Торгунаков, Владимир Пястолов, Виталий Дроздов, Елена Курамшина, Юрий Туров. Есть и моя фамилия», — пишет Сенченко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Депутат напомнил, что все началось еще в 2016 году, когда были поданы декларации о доходах. «У всех этих депутатов нашли номинальные ошибки — опечатки или какие-то технические ошибки. Лично я давал пояснения и объяснял, откуда в моей декларации возникла техническая ошибка. Мои доводы были услышаны, как мне показалось. И сейчас вдруг поднимают вопрос о досрочном сложении полномочий. Кто за этим стоит и что хотят — вопрос», — отметил Сенченко.

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По словам депутата, «все эти рассмотрения и решения приходятся на период, когда будет выбираться глава города». Первое судебное заседание назначено на 7 июня. «Если требование прокуратуры будет удовлетворено, то непонятно кто будет выбирать мэра, а по новому закону это обязанность ГС. Полномочия действующего главы (Эдхама Акбулатова — прим. ИА REGNUM ) истекают летом 2017 года», — подытожил он.

В пресс-службе прокуратуры ИА REGNUM сообщили, что «иск есть», однако от более подробного комментария воздержались, пообещав озвучить официальную позицию ведомства по этому вопросу в ближайшее время.

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В пресс-службе горсовета ИА REGNUM подтвердили, что прокуратура подала иск в суд с требованием обязать муниципальный парламент рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов (еще один — восемнадцатый — это Сергей Суртаев, чьи полномочия были прекращены ранее) из 30.

«Обращаем внимание на то, что требование звучит так — обязать горсовет рассмотреть вопрос о прекращении полномочий, а не прекратить полномочия», — подчеркнули в муниципальном парламенте.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в нарушении сроков подачи деклараций о доходах уличили нескольких депутатов. В результате в декабре прошлого года стало известно, что по итогам тайного голосования не внеочередной сессии горсовета из-за нарушения сроков подачи информации о доходах лишили мандата лишь одного депутата — Сергея Суртаева. А его коллегам — Вячеславу Гордееву, Владимиру Егорову и Юрию Турову — депутатство удалось сохранить.

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