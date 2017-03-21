Тула, 21 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Презентация инвестиционного потенциала Тульской области состоялась 20 марта в Министерстве экономического развития — в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области В Министерстве экономического развития РФ представили инвестиционный потенциал Тульской области

В заседании участие заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский, управляющий партнёр компании EY по России, координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям Александр Ивлев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, генеральный директор Корпорации развития Тульской области Олег Липатов, члены Консультативного совета.

Александр Ивлев, открывая заседание, отметил, что встречи с руководством российских регионов на площадке Минэкономразвития проходят регулярно, а ряд компаний, которые входят в состав Консультативного совета, — Unilever, Cargill, Carlsberg, SCA, Procter & Gamble — уже успешно работают в Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая перед участниками заседания, отметил положительную динамику промышленного производства в регионе. Широкий перечень сфер деятельности и отраслей при доминировании обрабатывающей промышленности позволил за последние 5 лет экономике региона расти темпами от 2 до 5%. Объем привлекаемых инвестиций в прошлом году также вырос и превысил 112 млрд рублей.

«Тульская область привлекательна для инвесторов. Это подтверждается стратегией развития региона, где задача по созданию комфортного делового климата является одной из ключевых. Мы умеем на качественном уровне работать как с российскими, так и с иностранными инвесторами», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что сегодня, по отзывам иностранных компаний, Тульская область — в числе 15 наиболее комфортных регионов для бизнеса. В Тульской области, отметил губернатор, инвестор получает в режиме одного окна весь набор административной и финансовой поддержки как регионального, так и федерального уровня, а за счет качественных связей с федеральными структурами и институтами развития инвесторы могут рассчитывать на все необходимое содействие.

«Мы всегда оказываем необходимое содействие компаниям региона, поэтому в Тульской области работать выгодно», — добавил глава региона.

«Главное — мы увеличиваем расходы на инфраструктуру. Всё больше вкладываем в человеческий капитал — это наша приоритетная задача. Бизнес это видит и оценивает», — сказал глава региона.

Также Алексей Дюмин подчеркнул, что кроме благоприятного инвестклимата в Тульской области инвесторы получают от региональной власти возможность открытого диалога, а также неизменность принятых решений и норм. По статистике Центробанка РФ в 2015 году сальдо прямых иностранных инвестиций в Тульскую область превысило 300 млн долларов, что составляет почти 5% от общего результата страны.

«В Тульской области вас ждут привлекательные ниши для ведения бизнеса, квалифицированные и компетентные кадры. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в решении всех возникающих вопросов», — обратился к участникам губернатор.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лавухин представил на заседании инвестиционный потенциал региона. По его словам, экономика области за счёт своей диверсификации показывает на протяжении нескольких последних лет постоянную позитивную динамику. ВРП региона по итогам прошлого года составил почти 500 млрд рублей, индекс промышленного производства — 112,6%. Это пятое место в РФ. Инвестиции за счёт всех источников финансирования в 2016 году составили 112,6 млрд рублей. В 2016 году было завершено 20 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6,5 тысяч новых рабочих мест.

Григорий Лаврухин также рассказал о конкурентных преимуществах региона, о направлениях работы Корпорации развития Тульской области. Затем состоялись презентации опыта ведения бизнеса в регионе компаний Cargill и Unilever и общение с представителями Консультативного совета по иностранным инвестициям в формате «вопрос-ответ». Иностранные компании интересовались вопросами таможенного регулирования, мерами поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.