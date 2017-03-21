Рим, 21 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум.



Алиса Агранат ИА REGNUM Кремль

Профессор истории экономики Миланского государственного университете Джулио Сапелли выпустил новую книгу «Новый мир. Революция Трампа и ее глобальные последствия», в которой ученый пытается объяснить быстро меняющийся баланс сил в международной политике.

«Мир сошел сума», — утверждает профессор. Начать анализ следует с вопроса: почему после падения Берлинской стены и распада Советского Союза не было нового Вестфальского мира или нового Версальского договора? Почему геополитические силы того времени (Соединенные Штаты Америки в первую очередь) отказались устанавливать новый порядок в мире? Ответ на этот вопрос совершенно ясен: не было никакого желания отдать все в руки дипломатического мастерства. «Отдали предпочтение пути глобализации, праву гуманитарной интервенции в качестве нового правила (как сказал Ролан Дюма, исторический министр иностранных дел Франции)». Двадцать лет спустя война в Ираке продемонстрирует всему миру провал этой теории. Вот здесь, по мнению профессора, и начинается американский кризис.

Оставшись в одиночестве после распада Советского Союза, Соединенные Штаты оказались в совершенно новом состоянии. Например, они оказались перед неуловимым врагом — перед терроризмом Бен Ладена, а затем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас есть Трамп, который является «продуктом американской исключительности, смеси популизма, национализма и демократии. Он заполняет пустоты либеральной и демократической мысли».

Как утверждает Джулио Сапелли, Соединенные Штаты находятся в трагической ситуации именно по вине глобализации. Глобализация была способом «крутить» деньги по всему миру без каких-либо затрат. Процесс был успешным, потому что американские и европейские псевдолевые (Клинтон и Блэр) дали согласие на такого рода процессы.

Ученый вспоминает, как он присутствовал в 1999 году на конференции «Реформирование двадцать первого века» во Флоренции. Были Билл Клинтон, Тони Блэр, Лионель Жоспен, Герхард Шредер, Фернандо Кардозо и даже Массимо Д'Алема и Романо Проди. На конференции были политики, банкиры и финансисты, но ни одного предпринимателя. Ни одной из транснациональных компаний. Все было расписано уже тогда. И тогда начался процесс деиндустриализации Америки. «Клинтон позволил многонациональным компаниям инвестировать в близко растущие рынки или в страны с дешевой рабочей силой. Он думал, что деньги будут возвращены в США в виде дивидендов. Игра не сработала, — объясняет профессор. — Поскольку деньги вернулись, но они были реинвестированы в область финансов. А затем реинвестированы в Китай или в другие страны Юго-Восточной Азии, много рабочих мест потеряли американцы на Среднем Западе, а с ними и демократы потеряли свои голоса».

Сегодня американская элита в ужасе. Сегодня, как пишет Сапелли, главные противники Трампа — ЦРУ и секретные службы. Они боятся, что такой «сумасшедший», как он, управляет ядерным чемоданчиком и может действовать соответствующим образом. В этом контексте профессор подчеркивает значимость России. «Хорошо, что Россия вернула свое величие». Потому что, так или иначе, «это все ставит на свои места». Историк объясняет, что российские империалистические настроения основаны на идее о том, что единственный способ восстановить Россию — это восстановить ее царское величие. И что Россия, в частности, предназначена для управления Хартлэндом, великой землей, простирающейся от Средиземного моря до Инда. И именно американцам оказалась не по нраву такая судьба России.

Профессор называет американцев «не джентльменами», так как существовало джентльменское соглашение между американцами и русскими, что ни одна страна, граничащая с Россией, никогда не вступит в ЕС (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Этого не произошло, потому что «американцы — не джентльмены». «Это буржуа, а не аристократы, они нарушают пакты». Если бы был Киссинджер, то он, по словам историка, предложил бы России Крым в качестве компенсации. А Россия все равно взяла то, что ей «принадлежало по праву». При этом ее соучастником выступил Европейский союз, который был и остается «марионеткой без души», построенный затем, чтобы французы и англичане заплатили за воссоединение Германии. И сегодня Германия использует ЕС в качестве средства, чтобы доминировать в остальной части континента.

Единственным путем спасения Старого континента профессор называет восстановление Ближнего Востока и Северной Африки после бедствий, которые «мы натворили в Ливии и Сирии».