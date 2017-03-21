Астрахань, 21 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области Алексей Киктев не сможет в ближайший месяц покидать квартиру и свободно передвигаться по городу.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

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Домашний арест высокопоставленному чину продлен до 26 апреля, передает агентство новостей «Астрахань 24». Такое решение принял Кировский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении начальника УФСИН России по Астраханской области, полковника внутренней службы Алексея Киктева по статье о превышении должностных полномочий было возбуждено в последних числах января 2017 года.

1 февраля по решению суда ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие подозревает Киктева в использовании труда заключённых астраханских исправительных колоний и собственных подчинённых. Уточняется, что их он привлекал на строительство собственного коттеджа. Причём дом главе УФСИН «рабочие» возводили на безвозмездной основе и на протяжении длительного времени.

Напомним, должность руководителя управления он занимал с 9 июня 2014 года.