Благовещенск, 21 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Амурской области размер невыплаченной заработной платы коллективам предприятий составляет 53,2 млн рублей. Такие данные сегодня, 21 марта, озвучила начальник регионального управления занятости населения Елена Дуленова. Однако информация региональных властей существенно отличается от органов статистики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно последним данным, работникам предприятий Амурской области не выплатили 53,2 млн рублей. На организации-банкроты приходится 84% от общей суммы — 1 тыс. сотрудников задолжали 44,8 млн рублей.

За неделю размер долга уменьшился на 18,2 млн рублей. Так, обанкротившийся «Дальэлектромонтаж» полностью расплатился с коллективом. Сократил невыплаты ещё ряд компаний.

По состоянию на 13 марта региональные власти отчитались о задолженности в 71,4 млн рублей и сообщили, что за две недели этот показатель удалось снизить на 18,5 млн рублей. Тогда невыплаты были полностью погашены на 7 предприятиях, в должниках оставались 5 — ОП «Амурское», АО «Главное управление ЖКХ», ОПО «Амурдорснаб», ООО «Инженерные системы водоотведения», ООО «Инженерные системы водоснабжения».

Вместе с тем наблюдаются расхождения в цифрах, предоставленных Амурстатом и правительством Амурской области. По данным Амурстата, размер задолженности на 1 марта составлял 158,7 млн рублей, и с 1 января он увеличился в 5,1 раз. Даже с учётом погашения перед коллективами долга, о котором говорят власти, в размере 36,7 млн рублей, остаточная задолженность должна находиться на отметке в 122 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 февраля, Приморский край стал самым задолжавшим по заработной плате регионом России. Размер невыплат здесь составляет 577,9 млн рублей. Хабаровский край и Амурская область занимали две следующие позиции с задолженностями в 156,2 млн рублей и 150,6 млн рублей. Общая сумма задолженности по зарплате в субъектах Дальнего Востока составляла 993,8 млн рублей.