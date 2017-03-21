Пекин, 21 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Государственным советом КНР, в апреле 2017 года в Китае пройдут массовые антикоррупционные проверки. Специальные инспекционные группы проверят работу чиновников всех уровней, в том числе на уровне министерств.

Famajor.ru Китайский дракон

Общенациональная проверка эффективности политики центрального правительства уже проводилась в 2016 году. Тогда по итогам проверки было выявлено более 15 тыс. нарушений, на скамье подсудимых оказались около 2 тыс. чиновников различных уровней, пишет «Сина синьвэнь».

Инспекторам предстоит не только выявить случаи коррупции, но и проследить за выполнением поручений центральных властей на местах в рамках кампании по ликвидации бюрократии.

В 2012—2013 годах, после прихода к власти в Китае руководителей так называемого «пятого поколения» во главе с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, в стране активизировалось противодействие коррупции. В 2012 году Си Цзиньпин объявил о начале новой кампании по борьбе с коррупцией, в рамках которой за решеткой оказались уже около 600 тыс. граждан КНР, причастных к взяточничеству.

По итогам 2016 года более 300 чиновников министерского уровня были наказаны за нарушение трудовой дисциплины. Среди 304 должностных лиц 126 были наказаны за нарушение «8 пунктов» — внутренней инструкции, разработанной специально для государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 марта материалы внутренней проверки в отношении экс-замглавы Управления по охране окружающей среды уезда Гуаньюнь провинции Цзянсу Чэнь Шоумина были переданы в прокуратуру.