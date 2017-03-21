Екатеринбург, 21 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге остановка транспорта в центре города «Площадь Малышева» будет переименована в честь храма «Большой Златоуст». Об этом в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний» заявил заместитель главы городской администрации Сергей Тушин.

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Он также сообщил, что в рамках реформы схемы городского транспорта, которая перенесена на 2019 год, будут переименованы ещё несколько остановок, имеющие одинаковые название, во избежание путаницы. В частности, Сергей Тушин отметил, что в Екатеринбурге есть восемь остановок «Сады» и три «Школа». Решение переименовать остановку «Площадь Малышева» в администрации поясняют просьбой руководства Екатеринбургской епархии. Так как храм «Большой Златоуст» находится на площади Малышева, то православные верующие из других городов должны знать, где выходить.

Отметим, что храм «Большой Златоуст» находится в центре города неподалёку от администрации Екатеринбурга, рядом с Театром эстрады, и добраться до него можно в том числе на метро, выйдя на остановке «Площадь 1905 года».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2015 года в администрации Екатеринбурга по просьбе руководства местной епархии также решили переименовать улицу Толмачёва в Царскую. Однако данное решение наткнулось на неприятие общественности и городских организаций. В итоге было решено провести опрос о переименовании среди жителей улицы Толмачёва.

В результате опроса выяснилось, что подавляющее большинство граждан, проживающих на указанной улице, выступили против её переименования. Тогда в мэрии переименовали в улицу Царскую ту часть улицы Толмачёва, где нет жилых домов.

Напомним, что ранее 26 января 2017 года также уже была переименована расположенная по улице 8 Марта транспортная остановка «Декабристов» в честь находящегося рядом Уральского института управления. Инициаторам переименования выступили представители вуза.

А в 2009 году название сменили улице 9 Января. Она стала называться именем Бориса Ельцина.