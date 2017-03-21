Киев, 21 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА «Новостной фронт».

Alexander G Уголь

Премьер-министр привел в пример отказ Украины от импорта газа из России: «Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа». По мнению Гройсмана, отказ от российского газа позволил Украине стать энергетически независимой страной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Националисты требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В результате блокады на Украине начался энергетический кризис, из-за чего в феврале правительством был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии. В марте режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на месяц.

Однако единственным источником антрацита для Украины является Донбасс. Среди зарубежных поставщиков топлива Украины может рассчитывать только на Россию. Вследствие этого, блокада железнодорожных путей Донбасса и России на границе с Украиной грозит последней серьезным дефицитом топлива, который может привести к энергетическому кризису.

Впрочем, несмотря на официальное негативное отношение Киева к блокаде, в марте Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял закон, запрещающий любые грузоперевозки между ДНР и ЛНР и Украиной, фактически объявив блокаду Донбассу на государственном уровне.