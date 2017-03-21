Москва, 21 марта, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Британский певец Робби Уильямс хотел бы представлять Россию на международном музыкальном фестивале «Евровидение». Об этом он заявил в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Робби Уильямс

Уильямс признался, что обожает «Евровидение» — красочное и грандиозное шоу. По его словам, выступление российского исполнителя Сергея Лазарева на фестивале в 2016 году было очень впечатляющим.

«Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве будет певица Юлия Самойлова. Девушке предстоит исполнить композицию Flame Is Burning.

Однако вскоре после сообщения об участии Самойловой советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что певицу могут не пустить в Киев в том случае, если она позволит себе «политические заявления» о принадлежности Крыма. Геращенко отметил также, что отказ пускать Самойлову на Украину будет использован против властей страны, мол, девушке с ограниченными физическими возможностями не дают достойно представить Россию на европейском фестивале.

Российские власти, в свою очередь, призвали не политизировать музыкальный фестиваль.

14 марта исполнительный директор конкурса Юн Ула Санн заявил, что со стороны организатора — Европейского вещательного союза — претензий к российской делегации нет, однако окончательное решение о допуске участника к конкурсу остается за Киевом.

20 марта глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил о том, что ведомство подготовило документ, запрещающий российской певице Юлии Самойловой въезжать на украинскую территорию.