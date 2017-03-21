Париж, 21 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед» Эмманюэль Макрон призвал в ходе предвыборных дебатов на телеканале TF1 отказаться от сближения с Москвой.

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По его словам, в случае победы на выборах он намерен строить «независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой». При этом Макрон напомнил о долгой истории с США, в ходе которой Париж и Вашингтон «вместе строили мир на планете».

Кандидат в президенты Франции намерен «предложить больше независимости» и «не сближаться с господином Путиным».

Выборы президента пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. Конституционный совет страны уже утвердил список кандидатов, в него вошли 11 человек, в том числе Макрон, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

В ходе нынешней президентской гонки во Франции произошел ряд скандалов с участием ведущих кандидатов на пост президента страны. Фийона обвиняют в фиктивном трудоустройстве его супруги на государственный пост, Макрона — в коррупции, а Ле Пен — в публикации запрещенных материалов на официальной странице её микроблога в Twitter.

Рейтинги Фийона после обвинений в фиктивном трудоустройстве родственников резко упали — если до скандала он лидировал по результатам опросов, то потом опустился на третье место. Также три четверти граждан Франции высказались за то, чтобы кандидат от консерваторов Франсуа Фийон вышел из президентской гонки. Что касается Макрона, то к нему у следователей вопрос о проведении мероприятия в рамках Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, право на которое получила без конкурса медиагруппа Havas. Ни одно из обвинений в адрес кандидатов в президенты Франции пока не доказано.