Шанхай, Китай, 21 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Организаторы Tough Mudder — одного из самых известных в мире соревнований на выносливость — сообщили, что им удалось договориться с властями Шанхая о проведении очередного этапа соревнования в Китае.

Шанхай. КНР

В заявлении организаторов отмечается, что регистрация участников состоится в период с 1 апреля по 31 мая. Принять участие в турнире могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Само состязание состоится 14 октября 2017 года в шанхайском районе Пудун, пишет «Наньцзао жибао».

Соревнование Tough Mudder впервые должно было пройти в Китае еще в 2016 г., однако за несколько дней до проведения организаторы мероприятия отказались от его проведения из-за приближения тайфуна Хайма, который нанес колоссальный экономический урон региону.

На этот раз оргкомитет учел климатические особенности региона, после чего было принято решение провести соревнование в октябре. По мнению организаторов, на этот раз проведению турнира ничто не помешает.

Участники китайского этапа Tough Mudder пробегут дистанцию в 5 км. На протяжении всего маршрута всех участников ждут дополнительные испытания в виде препятствий, преодоление которых возможно только благодаря хорошей физической форме и слаженной командной работе.

Первые соревнования Tough Mudder прошли в США в 2010 году. С тех пор в турнире на выносливость приняли участие более 2,5 млн человек из 100 стран мира. Согласно недавно опубликованной статистике, в каждом этапе соревнования принимают участие не менее 10 тыс. человек, однако до финиша добираются не более 78% соревнующихся.